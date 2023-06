POL-LWL: Alkoholisierter Fahrer verursacht Auffahrunfall

Plau am See (ots) -



Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B 103 bei Plau am See auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW aufgefahren. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 70-Jährigen Unfallverursacher ergab vor Ort einen Wert von 0,49 Promille. Eine Blutprobenentnahme beim Fahrer wurde daraufhin veranlasst. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Das Auto des 70-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen den 70-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



