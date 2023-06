POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Mestlin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 16 bei Mestlin erlitt ein Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 59-jährige Fahrradfahrer plötzlich nach links abgebogen und von einem im Überholvorgang befindlichen LKW seitlich erfasst worden sein. Der Fahrradfahrer zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am mit Holzstämmen beladenen LKW, dessen Ladung auf Grund einer Gefahrenbremsung verrutschte, entstand Sachschaden im Frontbereich. Darüber hinaus musste die Holzladung vor Ort auf einen anderen LKW umgeladen und die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



