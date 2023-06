POL-NB: Explosion und Brand eines Nebengebäudes

Möllenbeck (ots) -



Am heutigen 02.06.2023 ist es gegen 04:00 Uhr zu einer Explosion und einem anschließenden Brand eines Nebengelasses in 17237 Möllenbeck OT Quadenschönfeld gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 38-jähriger Bewohner in dem auf dem Grundstück befindlichen Nebengelass eine 12V-Starterbatterie an ein Ladegerät angeschlossen, woraufhin es kurze Zeit später zu einer Explosion kam. Schon Sekunden später brannte das gesamte Nebengelass in voller Ausdehnung. Das Nebengelass ist ein Massivbau mit einem Spitzdach und hat die Maße von 20x5m. Auf Grund des Windes griffen die Flammen auf das baugleiche und direkt angrenzende Nebengelass des Nachbarn über. Somit brannte am Ende das gesamte Gebäude mit einer Größe von 20x10m. Das Gebäude brannte vollständig ab. Es ist ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstanden. Es wurden keine Personen verletzt.



Zum Einsatz kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Quadenschönfeld, Blankensee, Watzkendorf und Carpin / Thurow vor Ort. Zudem war die Drehleiter der Feuerwehr Dewitz im Einsatz.



Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt im Zusammenhang mit dem Ladegerät der Autobatterie ausgegangen.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell