POL-LWL: Mann soll Jugendliche sexuell belästigt haben

In Neustadt-Glewe soll ein 32-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag eine 15-jährige Jugendliche sexuell belästigt haben. Zeugen informierten die Polizei kurz nach dem Vorfall, der sich auf offener Straße ereignet haben soll. Bei der Überprüfung des 32-jährigen Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl der Staatanwaltschaft Berlin gegen den Mann vorlag. Er soll eine gerichtlich verhängte Geldstrafe in Höhe von knapp 2.000 Euro nicht bezahlt haben. Der 32-jährige wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem hat die Polizei gegen den wohnungslosen Mann, der unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruchs und Bedrohung bereits polizeibekannt ist, Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung erstattet.



