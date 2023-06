POL-GÜ: Polizeistation in Tessin zieht ab 06.06.2023 in neue Räumlichkeiten

Tessin (ots) -



Die Polizeistation Tessin wird ab kommender Woche Dienstag, dem 06.06.23, seine neuen Räumlichkeiten im Bürgerhaus, Sankt-Jürgens-Weg 1, in 18195 Tessin beziehen. Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich weiter nichts. Sowohl die telefonische Erreichbarkeit unter 038205 13310 als auch die Sprechzeiten (dienstags 10:00 Uhr - 12:00 Uhr bzw. nach Vereinbarung) bleiben unverändert.



