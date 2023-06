POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K3 in Langenhanshagen (LK VR)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 01.06.2023, gegen 17:30 Uhr kam es auf der Dorfstraße in 18320 Langenhanshagen zu ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Seat übersah beim Abbiegen den von einem 56-jährigen deutschen Fahrzeugführer gesteuerten PKW VW Amarok, der sich bereits im Überholvorgang befand.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fahrzeugführer des Seat leichtverletzt. Seine Mitfahrer sowie die Insassen des VW Amarok wurden zwar vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, dieser stellte aber zunächst keine Verletzungen fest.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die beiden Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Dorfstraße ungefähr anderthalb Stunden lang gesperrt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell