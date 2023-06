POL-HRO: Verkehrsunfälle führen zu Staus im Berufsverkehr

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des heutigen Donnerstags kam es gleich in mehreren Bereichen Rostocks zu Verkehrsunfällen, die zu erheblichen Stauerscheinungen im Berufsverkehr führten.



Ein Unfall ereignete sich gegen 12:55 Uhr in der Hamburger Straße.

Eine 62-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Hamburger Straße in Fahrtrichtung Schutower Kreuz. An der Einmündung Hamburger Straße/Schwarzer Weg übersah die Frau das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden Transporters und fuhr diesem im rückwärtigen Bereich auf. Hierdurch wurde der Transporter auf einen vorausfahrenden sowie zugleich abbiegenden Pkw Ford geschoben. Die 62-jährige Berlinerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.



Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Toitenwinkler Allee/Hinrichsdorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 59-jähriger Rostocker beim Abbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Transporters und kollidierte mit diesem. Der 59-jährige Opel-Fahrer wurde schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Transporters verletzten sich bei dem Unfall leicht. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.



Die betroffenen Kreuzungs- und Einmündungsbereiche wurden im Rahmen der Unfallaufnahmen zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen und zu den genauen Unfallhergängen dauern derzeit noch an. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell