POL-ANK: Nach Verkehrsunfall Anfang Mai in Torgelow: Polizei sucht Zeugin

Torgelow (ots) -



Bereits am 02. Mai 2023 kam es in Torgelow in der Bahnhofsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rollstuhlfahrerin und einem Kind mit einem Fahrrad.

Der 7-jährige Junge befuhr gegen 12:10 Uhr den Gehweg aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Albert-Einstein-Straße. Eine bisher unbekannte Rollstuhlfahrerin war aus Richtung Ueckermünder Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als es in einer Kurve an einer Hauskante zum Zusammenstoß der beiden Personen kam. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Die Frau hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.



Eine aufmerksame Zeugin brachte den Jungen schließlich zu seiner Wohnanschrift - die Personalien dieser Zeugin sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei Ueckermünde bittet daher die Zeugin, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 039771-82144 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell