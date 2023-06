POL-HRO: Fahndung nach unbekannten Fußballgewalttätern - Ein Tatverdächtiger hat sich bei Polizei gemeldet

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen nach dem Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den Hamburger SV im Mai 2022 ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock wird mit Bildern nach unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.

Siehe Pressemitteilung vom 31.05.2023: https://t1p.de/ii6e7



Inzwischen hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gemeldet. Zu diesem Mann wird die Öffentlichkeitsfahndung hiermit gelöscht. Im Falle der Übernahme des Bildes (Foto 4) aus unserer Pressemeldung, wird gebeten, dieses wieder zu löschen.



Zur Identifizierung der anderen drei unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung.

Foto der Tatverdächtigen hier: https://t1p.de/evnwz



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



