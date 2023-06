POL-LWL: Bei Geschwindigkeitskontrolle mehrere Verkehrsdelikte sowie mutmaßliches Diebesgut festgestellt

Lübz (ots) -



Bei einer Geschwindigkeitskontrolle bei Lübz hat die Polizei am Mittwochnachmittag bei einem 41-jährigen Autofahrer gleich mehrere Verkehrsverstöße feststellen müssen. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug, in welchem sich neben dem Fahrer ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer befand, mutmaßliches Diebesgut auf. Im Rahmen der Kontrolle des 41-jährigen Autofahrers stellten die Beamten neben der Geschwindigkeitsüberschreitung zudem fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Auto nicht pflichtversichert ist. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest beim 41-Jährigen positiv auf Kokain, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten darüber hinaus mehrere ungeöffnete Parfümpackungen und Oil-Flaschen, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Das Diebesgut als auch der Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizei sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen die aus Georgien stammenden Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls erstattet. Gegen den Fahrer wird zudem u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Zudem ist eine Ordnungwidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgenommen worden.



