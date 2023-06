POL-NB: Parkplatzstreit zwischen PKW-Fahrer und Radfahrer endet mit einer Körperverletzung

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.05.2023 gegen 20:00 Uhr ist es in der Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einer Körperverletzung gekommen, wodurch eine Person leichtverletzt wurde. Hintergrund war eine Meinungsverschiedenheit bezüglich eines Parkplatzes.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 73-jährige deutsche PKW-Fahrer den großen Parkplatz hinter dem Kino Latücht und wollte einparken. Da sich dort gerade ein Fahrradfahrer aufhielt, hupte der 73-Jährige, um dem Fahrradfahrer zu signalisieren, dass er dort einparken möchte. Der Fahrradfahrer entfernte sich daraufhin ein wenig. Als der 73-Jährige dann ausstieg, wurde er aus einiger Entfernung von dem unbekannten Fahrradfahrer aggressiv angepöbelt. Er ignorierte das und ging in Richtung Latücht. Kurz vorm Latücht trat ihm der Radfahrer plötzlich in den Rücken, so dass er gegen das Gebäude stieß. Anschließend schlug ihm der Tatverdächtige noch ins Gesicht. Erst dann ließ der Unbekannte von dem 73-Jährigen ab, stieg auf sein Fahrrad und fuhr in unbekannte Richtung davon.



Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 195 cm groß, zwischen 35 - 45 Jahre alt, kräftige Statur, Kinnbart und mittellange dunkle Haupthaare, bekleidet mit einer kurzen Hose und einem bunten T-Shirt, sprach akzentfrei Deutsch.



Der 73-Jährige wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung wurden aufgenommen. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



