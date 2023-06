POL-SN: Unfall zwischen Radfahrern

Schwerin (ots) -



In den gestrigen Morgenstunden kam es zu einem Unfall zwischen Radfahrern, deren Gesundheitszustand anschließend im Krankenhaus überprüft wurden. Die Wege der 51- und 13-jährigen Zweiradfahrer kreuzten sich im Bereich Goethestraße Ecke Geschwister-Scholl-Straße. Beide stürzten, die 51-jährige Pedelecfahrerin verletzte sich leicht, die 13-jährige Schülerin kam vorsorglich ohne äußere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache wird Teil der laufenden Ermittlungen sein. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



