POL-LWL: Rad löst sich während der Fahrt von PKW

Auf der Landesstraße 72, kurz hinter dem Ortsausgang Schwerin in Richtung Ludwigslust löste sich am Mittwochabend während der Fahrt das linke Vorderrad vom PKW einer 40-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte die Autofahrerin plötzlich ein Ruckeln am Fahrzeug und fuhr deshalb an den rechten Fahrbahnrand. Hierbei löste sich das linke Vorderrad vom Auto und rollte in den angrenzenden Wald. Die 40-Jährige blieb unverletzt. Derzeit ist noch unklar, wie sich das Rad plötzlich vom Fahrzeug lösen konnte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Sachschaden am PKW wird mit ca. 3500 Euro beziffert.



