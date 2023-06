POL-LWL: Motorradfahrer bei Wildunfall leicht verletzt

Vielank (ots) -



Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 6 zog sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich Donnerstag, gegen 0.45 Uhr zwischen Neu Jabel und Woosmerhof. Ersten Erkenntnissen zufolge lief plötzlich ein Reh von links kommend auf die Straße und stieß gegen den 59-jährigen Kradfahrer, der einen Sturz mit seinem Krad verhindern konnte. Allerdings klagte der Motorradfahrer anschließend über Schmerzen im Sprunggelenk. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß in ein angrenzendes Getreidefeld davon. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.



