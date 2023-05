POL-NB: Nachmeldung zum Schweren Raub in einer Tankstelle

Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits berichtet wurde, ist es am gestrigen 30.05.2023 gegen 21:45 Uhr zu einem schweren Raub in einer Tankstelle in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg gekommen (siehe unten angefügte Erstmeldung). Zwei maskierte männliche Personen haben unter Vorhalt von Waffen und Anwendung von Gewalt die Herausgabe von Geld gefordert. Ein dritter Tatverdächtiger befand sich dabei im Eingangsbereich der Tankstelle. Nachdem sie Geld erhalten hatten, sind die drei Tatverdächtigen geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg die drei Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen. Dabei haben drei Zeugen entscheidende Hinweise gegeben. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei den drei Zeugen!



Am heutigen Tag sind umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durch die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg durchgeführt worden. Im Ergebnis dessen wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Haftbefehle für die drei 18-, 18- und 20-jährigen aus Syrien stammenden Tatverdächtigen beantragt. Das Amtsgericht Neubrandenburg hat gegen die zwei 18-jährigen Haupttäter Haftbefehl erlassen. Sie wurden anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 20-Jährige wurde entlassen.



Die Ermittlungen werden weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Erstmeldung:



Am 30.05.2023, um 21:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg ein Notruf ein, dass soeben ein Raubüberfall in der Neubrandenburger ARAL-Tankstelle, in der Neustrelitzer Straße stattgefunden hat. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte junge Männer den Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle. Sie erbeuteten ca. 1340 Euro Bargeld und eine noch unbestimmte Menge Tabakwaren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnten ein 18-jähriger Syrer, ein 18-jähriger Staatenloser (Geburtsland Syrien) und ein 20-jähriger Syrer als Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen die drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des schweren Raubes eingeleitet. Ein 23-jähriger deutscher Mitarbeiter der Tankstelle wurde bei dem Überfall leichtverletzt ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell