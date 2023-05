POL-HRO: Mehrere Wahlplakate in Schwerin beschmiert

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Montag auf Dienstag sind mehrere Wahlplakate in

Schwerin beschmiert worden.



Hierüber erhielt die Polizei am Dienstagmorgen Kenntnis. Während der

Anzeigenaufnahme wurden insgesamt sieben beschädigte Wahlplakate und

Aufsteller festgestellt.



Dabei wurden die Plakate und Aufsteller mehrerer Parteien in roter

oder weißer Farbe teilweise mit Hakenkreuzen beschmiert oder die

OB-Kandidaten verunglimpft.



Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Hierzu hat der Staatsschutz

der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die weiteren Ermittlungen

übernommen.



