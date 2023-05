POL-SN: Auto- und Radfahrer alkoholisiert unterwegs

Schwerin (ots) -



Drei alkoholisierte Fahrzeugführer zogen die Beamten des Polizeihauptrevieres gestern Abend aus dem Verkehr. Auf der Umgehungsstraße an der Abfahrt Gadebuscher Straße fiel den Beamten ein 70-jähriger deutscher Transportfahrer auf. Eine Kontrolle ergab, dass er gegen 19:30 Uhr mit 1,24 Promille unterwegs war. Im weiteren Verlauf des Abends wurden zwei Radfahrer unter Einfluss von Alkohol festgestellt. Mit 1,8 Promille war gegen 23:00 Uhr ein 40-jähriger deutscher Schweriner in Neu Zippendorf unterwegs und fast zeitglich wurde ein 50-jähriger Rumäne am Platz der Jugend mit 2,35 Promille erwischt. Beide Personen waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in allen drei Fällen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und Blutprobenentnahmen angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt und die Fahrerlaubnisbehörde über die Fälle informiert.



