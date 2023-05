POL-GÜ: Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B105 bei Kröpelin

Kröpelin (ots) -



Am Vormittag des 31.05.2023, etwa 10:45 Uhr, ereignete sich auf der B105 bei Kröpelin ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW, in Folge dessen der 84-jährige Fahrer des PKW noch an der Unfallstelle verstarb. (siehe Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5521801)



Die eingerichtete Vollsperrung der B105 zur Realisierung der Maßnahmen zur Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der beteiligten Fahrzeuge ist um 14:00 Uhr aufgehoben worden. Zur Erhellung des Verkehrsunfallherganges kamen Sachverständige der DEKRA vor Ort zum Einsatz.



Der Unfallhergang kann anhand vorliegender Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung des zeitlich frühen Stadiums der Ermittlungen wie folgt beschrieben werden:



Der Fahrer des PKW (Skoda) befuhr die Wismarsche Straße aus Richtung Kröpelin kommend. An der Einmündung zur B105 beabsichtigte der Mann nach links in Fahrtrichtung Neubukow abzubiegen. Der 65-jährige Fahrer des LKW befuhr die B105 aus Richtung Neubukow kommend, als der Skoda unvorhergesehen auf die B105 einbog. Die Kollision, bei der der LKW in die Fahrerseite des PKW fuhr, konnte nicht verhindert werden.



Die 72-jährige Beifahrerin des Verstorbenen wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.



Der entstandene Gesamtschaden wird nach einer ersten Einschätzung mindestens ca. 20.000 Euro betragen.



Die sich im Anschluss der Verkehrsunfallaufnahme ergebenden Ermittlungstätigkeiten zum Unfallhergang obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.



