LWSPA M-V: Evakuierung eines Flusskreuzfahrtschiffes

Die WSPI Wolgast wurde am 31.05.2023 um 11:20 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf einem im Wolgaster Hafen festgemachten Flusskreuzfahrtschiff in der Nähe des Deckshauses im Bereich der verstauten Akkumulatoren der Brückenelektronik Gas austritt. Die vor Ort eingetroffenen Kräfte der WSPI Wolgast unterstützten die Evakuierung der 15 Passagiere sowie der Besatzung.

Der alarmierte Gefahrguttrupp der Feuerwehr konnte die Akkumulatoren um 12:05 Uhr ohne Vorkommnisse bergen. Die Wasserschutzpolizei sperrt den Bereich bis zur Ersatzlieferung um etwa 14:00 Uhr am heutigen Tage ab. Es kam zu keinerlei Schäden oder Verschmutzungen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



