POL-SN: Autoreifen aus Keller entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter haben am Freitag Autoreifen aus einem Keller in der Newtonstraße entwendet - die Polizei sucht nun Zeugen. Der Diebstahl ist ersten Erkenntnissen nach am 26.05.2023 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr erfolgt. Es handelt sich um vier Kompletträder mit Alufelgen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebstahlshandlungen nicht unbemerkt blieben und bittet um Hinweise zu auffälligen Personen und Beobachtungen.

Wer hat am Freitag Personen mit Autoreifen in der Newtonstraße gesehen? Kann ein Fahrzeug mit den Handlungen in Verbindung gebracht werden? Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter der Telefonnummer 038575158-2224, über die Onlinewache und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.



