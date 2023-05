POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Schwerin (ots) -



Nachdem es Freitagnacht zu einer Bedrohung an einer Straßenbahnhaltestelle kam, sucht die Polizei zur Aufklärung der Tat nach Zeugen, insbesondere nach der Zeugin, die den Vorfall gefilmt haben soll.

Ersten Erkenntnissen nach soll ein 68-jähriger Syrer von einer ihm unbekannten Person mit einem Messer bedroht worden sein. Als der Geschädigte daraufhin drohte die Polizei zu rufen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab. Die Tat habe sich am Freitag den 26.05.2023 gegen 23:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf ereignet.

Wer hat die Situation beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei über die Onlinewache, über die Telefonnummer 0385/5180-2224 und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.



