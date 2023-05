POL-GÜ: Diebe brechen in Geschäft ein und entwenden Tresor

Neubukow (ots) -



Unbekannte Täter brachen am heutigen frühen Morgen (31.05.2023) in ein Geschäft in Neubukow ein. Gegen 03:00 Uhr erhielt die Polizei aus Bad Doberan Kenntnis von dem Sachverhalt.



Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Geschäft und entwendeten einen Tresor. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren vor Ort. Über die Höhe des Stehlschadens können derzeit keine Angaben getroffen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell