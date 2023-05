POL-HRO: Betrunkener Autofahrer nach Unfallflucht gestellt

Rostock (ots) -



Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 33-Jähriger am gestrigen Dienstagmorgen mit einem BMW gegen zwei Sperrpfosten.



Der aus Rostock stammende Mann ist gegen 00:55 Uhr im Bereich der Rostocker Neubramowstraße mit zwei im Boden verankerten Sperrpfosten kollidiert und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten umgehend die Polizei.



Im näheren Umfeld des Unfallortes konnten die Beamten den 33-Jährigen stellen. Der Grund für seine Flucht war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem flüchtenden Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.



Der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



