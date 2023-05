POL-HRO: Vielzahl hochwertiger Elektrogeräte aus Transporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum zurückliegenden Pfingstsonntag eine Vielzahl von Elektrogeräten aus dem Laderaum eines in der Rostocker Innenstadt abgestellten Transporters entwendet.



Das rote polnische Fahrzeug war vor dem in der Paulstraße befindlichen Ärztehaus abgestellt. Die unbekannten Täter hatten die Seitenschiebetür des Transporters geöffnet, zahlreiche im Laderaum verstaute Elektrogeräte entwendet und anschließend einen Feuerlöscher im dortigen Laderaum geleert. Der polnische Fahrer des Transporters stellte den Diebstahl am Sonntagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei.



Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes konnten Spuren gesichert werden, die jetzt ausgewertet werden müssen.

Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht vom 27.05.2023 zum 28.05.2023 in der Paulstraße oder an dem vor dem dortigen Ärztehaus abgestellten roten Transporter Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell