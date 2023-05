POL-NB: Tatverdächtige nach schwerem Raub festgenommen

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.05.2023, um 21:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle

Neubrandenburg ein Notruf ein, dass soeben ein Raubüberfall in der

Neubrandenburger ARAL-Tankstelle, in der Neustrelitzer Straße

stattgefunden hat. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei

maskierte junge Männer den Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle. Sie

erbeuteten ca. 1340 Euro Bargeld und eine noch unbestimmte Menge

Tabakwaren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und

Ermittlungen konnten ein 18-jähriger Syrer, ein 18-jähriger

Staatenloser (Geburtsland Syrien) und ein 20-jähriger Syrer als

Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen die drei Personen

wurde eine Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des schweren Raubes

eingeleitet. Ein 23-jähriger deutscher Mitarbeiter der Tankstelle

wurde bei dem Überfall leichtverletzt ins Klinikum Neubrandenburg

gebracht.



