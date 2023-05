POL-HRO: Brand bei der Firma Egger in Wismar

Wismar (ots) -



Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Abend des 30.05.2023 nach zwei Explosionen in der Trocknungsanlage der Fa. Egger Holzwerkstoffe Wismar zu einem Brand. Aufgrund dessen erfolgte die Alarmierung der Feuerwehren Wismar, Friedenshof, Neukloster, Lübow und Grevesmühlen. Weiterhin kamen der Rettungsdienst, Notarzt, ein Rettungshubschrauber und der Katastrophenschutz zum Einsatz. Zwei Mitarbeiter (40 und 51 Jahre) der Firma wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird vorerst auf 1.000.000 EUR geschätzt. An der Brandbekämpfung, welche aktuell andauert, sind derzeit 60 Kameraden der Feuerwehr eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



