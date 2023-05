POL-HRO: Wohnungsbrand in Prüzen mit hohem Sachschaden

Güstrow (ots) -



In der vergangenen Nacht brannte es in der Goldberger Str. in Prüzen in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich Mobiliar in einer Wohnung in der dritten Etage, wobei sich in der Folge der Brand in der gesamten Wohnung ausbreitete. Rechtzeitig gelang es, 10 Hausbewohner zu evakuieren, so dass niemand verletzt wurde. Der Mieter der betroffenen Wohnung befand sich nicht zu Hause, konnte aber ausfindig gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 100.000 EUR geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 01:00 Uhr an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Mehrfamilienhaus bis auf weiteres nicht bewohnbar, so dass die Bewohner vorerst bei Bekannten und Verwandten unterkamen. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



