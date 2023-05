POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Sassnitz - Insel Rügen (ots) -



Am 30.05.2023 gegen 18:15 Uhr kam es in der Dorfstraße in Sassnitz zu

einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 62-jährige

deutsche Fahrzeugführer eines VW Transporter missachtete beim

Linksabbiegen den Vorrang des entgegenkommenden PKW Ford Focus,

sodass diese zusammenstießen. Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer

des PKW Ford Focus sowie zwei weitere deutsche Mitfahrerinnen (18 und

20 Jahre) wurden dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch

betreut. Der Ford Focus erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden

und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 7000EUR. Die Dorfstraße musste zur Unfallaufnahme für ca. 30

Minuten vollgesperrt werden. Nach erfolgter Atemalkoholmessung durch

die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Sassnitz wurde beim

Unfallverursacher ein Wert von 0,49 Promille festgestellt. Im

Anschluss wurde mit dem Unfallverursacher eine Blutprobenentnahme

durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen

der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB ermittelt.



