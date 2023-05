POL-LWL: Aktuell Schockanrufe - Betrüger am Telefon geben sich als Ludwigsluster Polizisten aus

Ludwigslust (ots) -



In der Region Ludwigslust warnt die Polizei aktuell vor falschen Polizisten am Telefon. Betrüger geben sich am Telefon als Ludwigsluster Polizeibeamte aus und schüchtern die Angerufenen massiv ein. Angeblich hätten die angerufenen Opfer in Kürze mit Einbrüchen von Diebesbanden in ihre Wohnungen bzw. Häuser zu rechnen. In diesem Zusammenhang versuchen die Betrüger am Telefon Auskünfte zu in der Häuslichkeit befindlichen Wertgegenstände bzw. vorhandenem Bargeld zu erlangen. In der Regel bieten die Betrüger den Opfern dann "Polizeischutz" an. Sie gaukeln vor, bis zur Festnahme der Diebesbande die Wertgegenstände der Opfer in sicherer Verwahrung nehmen zu wollen. In den bislang 4 am Dienstagvormittag registrierten Fällen bemerkten die Opfer den Schwindel jedoch noch rechtzeitig. Die Polizei rät zur Vorsicht! Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollten schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren. Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer: 110 informiert werden.



