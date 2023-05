POL-NB: Freifliegendes Bienenvolk in Kleingartenanlage

Demmin (ots) -



Am 27.05.2023 gegen 14:30 Uhr wurde den Beamten des Polizeihauptreviers Demmin mitgeteilt, dass sich ein großer freifliegender Bienenschwarm an einem Baum in der Kleingartenanlage im Pensiner Weg in Demmin festgesetzt hat. Im Zusammenwirken mit der Rettungsleitstelle wurde versucht, einen verantwortlichen Imker für den Bereich zu kontaktieren, was aber nicht gelungen ist. Es hat sich dann ein Imker aus der betroffenen Kleingartenanlage gefunden, der sich um das Bienenvolk kümmert wird.



Es gab keine verletzten Personen oder andere Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Bienenvolk.



