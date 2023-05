POL-LWL: PKW gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Kleintransporter - Autofahrer schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 zwischen Eldena und Ludwigslust zog sich am Sonntagvormittag ein 79-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 79-Jährige mit seinem PKW teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, dessen Fahrer noch versucht hatte auszuweichen, kollidiert sein. Der 79-Jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporterfahrer blieb augenscheinlich unverletzt, erlitt aber beim Verlassen seines Fahrzeuges leichte Abschürfungen an den Händen. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 191 an der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



