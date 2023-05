POL-LWL: Einbruch in Solarpark - Diebe entwendeten Werkzeug

Groß Godems (ots) -



Bei einem Einbruch in einen Solarpark nahe Groß Godems haben unbekannte Täter am Pfingstwochenende verschiedenes Werkzeug, eine Drohne sowie mehrere Kupferkabel im Gesamtwert von schätzungsweise 30.000 Euro gestohlen. Betroffen waren zwei Container auf dem an der BAB 24 gelegenen Gelände, aus dem die Einbrecher unter anderem diverse Press- und Spezialwerkzeuge entwendeten. Dem Spurenaufkommen zufolge beschädigten die Einbrecher zuvor einen Zaun und brachen anschließend die beiden Container auf. Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstagmorgen Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



