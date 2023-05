POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten E-Bike-Fahrer

L27 (ots) -



Am 29.05.2023 gegen 13:00 Uhr ist es zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers auf der L27 gekommen. Der 67-jährige deutsche Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike samt Fahrradanhänger (mit einem Hund beladen) den Radweg der L27 von Groß Teetzleben in Richtung Lebbin. Dabei verlor der 67-Jährige bergabwärts die Kontrolle über das Fahrrad, da er den Schub durch den Fahrradanhänger unterschätzt hat. Der 67-Jährige stürzte daraufhin in den linksseitigen Grünstreifen und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der Hund wurde nicht verletzt.



