POL-ANK: Fast 10.000 Euro Schaden nach Brand in Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



In der vergangenen Nacht (30. Mai 2023, 02:15 Uhr) wurde die Polizei in Heringsdorf über einen Brand Am Dorfanger informiert. Nach ersten Informationen brannte zunächst ein Container.



Als die Kollegen vor Ort kamen, bestätigte sich der Sachverhalt. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr aus den Kaiserbädern Bansin und Heringsdorf begannen sofort mit den Löscharbeiten. Währenddessen suchten die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich nach möglichen Tatverdächtigen und führten erste Befragungen bei den Hinweisgebern durch.



Insgesamt brannten 16 Papiercontainer, ein Holzzaun mit acht Zaunfeldern und sieben Zaunfeldpfosten, ein Altkleidercontainer und ein in der Nähe befindlicher Baum. Der Zaun und die Papiercontainer brannten komplett nieder. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Gesamtschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.



Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell