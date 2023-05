POL-HRO: Polizeieinsatz zu medizinischem Notfall

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag um 18:26 Uhr wurde eine auf dem Großen Dreesch in Schwerin befindliche Besatzung des Polizeihauptrevieres Schwerin durch die Einsatzleitstelle der Polizei zu einem medizinischen Notfall entsandt. Laut Erstmeldung sei in der Ziolkowskistraße ein Mann zusammengebrochen. Bei Eintreffen der Beamten wurde die Person ohne Atmung und fehlendem Puls auf dem Gehsteig liegend festgestellt. Die PVB begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bei der Person setzte dadurch wieder eine selbstständige Atmung ein. Der 63-jährige Mann wurde durch dann eintreffende Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin weiter stabilisiert und in das Helios-Klinikum Schwerin verbracht. Während der Maßnahmen des Rettungsdienstes vor Ort sperrten die eingesetzten Polizeibeamten den Bereich ab. Zu Behinderungen der Maßnahmen durch Schaulustige kam es nicht.



