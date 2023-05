POL-NB: Brand einer Werkstatt an der B105 in 18442 Kummerow Heide

Barth - LK Vorpmmern-Rügen (ots) -



Am 29.05.2023 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei durch die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen zunächst ein

Brand eines Wohnhauses in 18442 Kummerow Heide mitgeteilt. Durch die

Polizeibeamten des Polizeireviers Barth konnte anschließend

festgestellt werden, dass eine Werkstatt auf einem Grundstück in

Brand geraten war.

Für die Löscharbeiten kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Niepars,

Zimkendorf, Groß Kordshagen/Flemendorf, Langendorf und die

Führungsgruppe Amt Niepars/Stralsund zum Einsatz. Insgesamt waren 40

Kameraden an den Löscharbeiten beteiligt. Diese waren gegen 21:15 Uhr

beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die B 105 musste für die

Löscharbeiten ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Die Werkstatt brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden

wird derzeit auf ca. 45.000,00 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur

Klärung der Brandursache kommt ein Brandursachenermittler zum

Einsatz.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell