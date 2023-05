POL-HRO: Erdbeerhäuschen in Brand gesetzt

Rostock (ots) -



Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren am 29.05.2023 gegen 06:15 Uhr in der Rostocker Margaretenstraße im Einsatz. Unbekannte Tatverdächtige hatten einen Erdbeerverkaufsstand in Brand gesetzt. Dieser wurde durch das Feuer komplett zerstört. Durch die Hitze wurde ein in der Nähe geparktes Fahrzeug beschädigt.

Unweit vom ersten Brandort wurde in der Waldemarstraße eine brennende Mülltonne, welche durch den Brand vollständig zerstört wurde, gemeldet.

Der entstandene Schaden wird auf 9.250 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.



