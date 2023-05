POL-NB: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter auf frischer Tat gestellt

Gützkow (LK V-G) (ots) -



Am 28.05.2023, gegen 02:00 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin

die Einsatzleitstelle der Polizei, da diese eine Personen während

eines stattfindenden Einbruchsdiebstahls beobachtet hatte. Der

Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in

Gützkow verschafft und es gezielt auf den Inhalt der dortigen Keller

abgesehen. Als die alarmierten Polizeibeamten der Wolgaster und

Greifswalder Polizei kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, hatte

sich die Person bereits vom Tatort entfernt. Der 40-jährige deutsche

Tatverdächtige konnte jedoch im Umfeld auf einem entwendeten Fahrrad

festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 EUR. Der

Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam übernahm die

Spurensuche am Tatort und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die Person eingeleitet.



