POL-NB: Brand im Kleingartenverein in Strasburg

Pasewalk (ots) -



Am 28.05.2023 gegen 03:10 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald ein Brand im Kleingartenverein im Wismarer Weg

in 17335 Strasburg gemeldet. Die Feuerwehren der Ortschaften

Strasburg, Blumenhagen und Neuensund mit insgesamt 35 Kameraden in 6

Einsatzfahrzeugen sowie 2 Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres

Pasewalk verlegten Zum Einsatzort.

In einer Gartenparzelle sind zwei Schuppen vollständig

heruntergebrannt, eine angrenzende Garage und eine Gartenlaube wurden

leicht beschädigt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 5000,-EUR geschätzt. Es wird von einer

Brandstiftung durch unbekannte Personen ausgegangen, so dass ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der

Kriminaldauerdienst Des Kriminalkommissariats Stralsund hat die

Spurensicherung durchgeführt und weitere Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell