POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Basepohl (LK MSE)

Am 27.05.2023 kam es gegen 21.00 Uhr zum Brand eines seit Jahren leerstehenden ehemaligen Speichergebäudes in Basepohl. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude bereist im Vollbrand.

Insgesamt befanden sich sieben Wehren der umliegenden Orte sowie eine Führungsgruppe der Feuerwehr mit insgesamt ca. 60 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Kameraden konnten trotz sofortigen Handelns nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die nahegelegene B 194 für ca. 4 Stunden gesperrt werden. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht der Brandstiftung.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell