POL-NB: Raub in Malchin - Täter durch Polizei gestellt

Am 27.05.2023, gegen 20:45 Uhr kam es im Stadtgebiet von Malchin zu einer Raubstraftat, bei der dem 25jährigen Geschädigten durch einen zunächst unbekannten Tatverdächtigen unter Androhung von Gewalt das Mobiltelefon entrissen wurde.

Der Einsatz von Kräften der Polizei(-haupt)reviere Waren und Malchin führte im Rahmen der Nahbereichsfahndung zur vorläufigen Festnahme eines 43jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte das zuvor geraubte Mobiltelefon aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden. Personen wurden nicht verletzt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erfolgte beim Beschuldigten eine Blutprobenentnahme und die Bestätigung der vorläufigen Festnahme. Eine Prüfung für das Vorliegen von Haftgründen ist für den 28.05.2023 vorgesehenen.

Alle genannten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt werden durch die Kriminalpolizei geführt.



