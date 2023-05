POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand einer Scheune in Untergöhren (LK MSE)

Details anzeigen Brand einer Scheune Brand einer Scheune

Röbel (ots) -



Am 27.05.2023 um 03:04 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Ortschaft Untergöhren informiert. Dort soll eine Scheune in voller Ausdehnung brennen.

Vor Ort kamen neben dem Amtswehrführer die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 57 Kameraden zum Einsatz. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf das in ca. 20 Meter entfernte Wohnhaus verhindert werden.

Die Löscharbeiten dauerten ca. drei Stunden an, bis der Brand als gelöscht gemeldet werden konnte.

In der ca. 15m x 6m x 3 m großen Scheune befanden sich u.a. ein Traktor, zwei Rasenmäher, Fahrräder, ein Holzspalter, zwei Motorräder, mehrere Elektrowerkzeuge, ca. 40 Raummeter Brennholz sowie tragischer Weise eine Ente mit 25 Küken, die das Feuer nicht überlebten.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR.

Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandursache können derzeit keine genauen Angaben getätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird dabei durch einen Brandursachenermittler unterstützt.



