POL-HRO: Reihenhaus in Rostocker KTV durch Brand zerstört - 500.000 Euro Schaden

Vermutlich durch einen folgenschweren Irrtum kam es am Samstag,

27.05.2023, gegen 16:15 Uhr zu einem Brandausbruch wodurch ein

Reihenhaus in der Rostocker Adolf-Becker-Straße vollständig zerstört

wurde.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Fehler beim Bedienen des

Backofens wodurch eine Herdplatte eingeschaltet wurde. Ein auf der

Herdplatte stehender Gegenstand setzte sich im weiteren Verlauf in

Brand. Der 71-jährige Wohnungsinhaber bemerkte das Feuer, konnte

dieses jedoch mit eigenen Mitteln nicht mehr löschen. In der Folge

breitete sich das Feuer weiter aus und betraf letztendlich das

gesamte Haus. Etwa 70 Kameraden der Rostocker Feuerwehr waren mit

sieben Fahrzeugen im Einsatz um das Feuer zu löschen.

Der 71-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht einer

Rauchgasintoxikation ins Rostocker Südstadtklinikum gebracht.

Die Löschmaßnahmen waren gegen 21:00 Uhr beendet.

Zur Absicherung bleibt eine Brandwache der Feuerwehr die

nachfolgenden Stunden vor Ort. Das Haus gilt zudem als

einsturzgefährdet.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt

wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 500.000 Euro.



