POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Siedenbrünzow bei Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 27.05.2023 kam es auf der B110 auf der Höhe der Ortschaft Siedenbrünzow zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden. In der Erstmeldung wurde ein möglicher Brand des PKW mitgeteilt, dies hat sich vor Ort nicht bestätigt. Es kam lediglich zu einer stärkeren Rauchentwicklung aus dem Motorraum des PKW. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 59-jährige Fahrerzeugführer eines PKW Nissan die B110 von Kruckow nach Demmin. Auf Höhe der Ortschaft Siedenbrünzow kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte daraufhin mit der linksseitigen Schutzplanke. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer des PKW Nissan wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die 74-jährige Beifahrerin des PKW wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 EUR. Der PKW 01 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme, Beräumung der Unfallstelle und Bergung des verunfallten PKW kam es für insgesamt ca. 2 Stunden zur Voll- bzw. Teilsperrung der B110 in genannten Bereich.

Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben beim Fahrzeugführer Hinweise auf körperliche Mängel (Sekundenschlaf). Aus diesem Grund erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Alle genannten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell