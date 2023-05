POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Neustrelitz (ots) -



Am 27.05.2023, gegen 12:45 Uhr kam es in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. In der Strelitzer Chaussee musste der 27-jährige deutsche Transporter-Fahrer aufgrund einer Baustelle halten. Dies bemerkte der 17-jährige deutsche Moped-Fahrer zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Bei dem Unfall wurden der Mopedfahrer schwerverletzt und seine 17-jährige deutsche Mitfahrerin leichtverletzt. Beide wurden ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Das Moped war nicht mehr fahrbereit.



