POL-NB: PKW Brand auf der A 20

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 26.05.2023, gegen 21:50 Uhr kam es auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Ost in Fahrtrichtung Stettin zum Brand eines poln. Kleintransporters. Nach derzeitigen Kenntnisstand befand sich das Fahrzeug mit acht polnischen Staatsangehörigen auf dem Weg nach Stettin. Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum auf und der Fahrzeugführer hielt das Fahrzeug auf der Standspur, als bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die Fahrzeuginsassen verließen umgehend das Fahrzeug und verständigten den Notruf. Zur Brandbekämpfung kam die FFW der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 19 Kameraden zum Einsatz. Für den Zeitraum der Lösch- u. Reinigungsarbeiten kam es für ca. 1 h zu einer Vollsperrung und für ca. 1,5 h zu einer Teilsperrung der A20 im genannten Bereich. Der Entstandene Sachschaden wurde mit ca. 10.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Als Brandursache wird derzeit von einem techn. Defekt ausgegangen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell