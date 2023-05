POL-HRO: Transporter nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt / 55jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt

Laage (ots) -



Am frühen Nachmittag des 26.05.23, um 14:20 Uhr, kam es auf der B108

bei Laage zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten

Erkenntnissen übersah ein auf die L18 abbiegender Transporter den ihm

entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer, woraufhin beide

Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der Motorradfahrer wurde

anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach Rostock in das

Universitätsklinikum verbracht; der Fahrer des Transporters blieb

unverletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein

Sachverständiger der Dekra mit der gutachterlichen Dokumentation des

Verkehrsunfalls vor Ort beauftragt. Aufgrund der Vollsperrung infolge

des Unfalls kam es darüber hinaus auf der B108 über mehrere Stunden

zu starken Beeinträchtigungen Verkehrs. Die geschätzte Schadenshöhe

beläuft sich auf 30.000 Euro.





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell