POL-HWI: Flugbeschränkungsgebiet während des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerates - Drohnen dürfen nicht starten

Details anzeigen Flugbeschränkungsgebiet Wismar Flugbeschränkungsgebiet Wismar

Wismar (ots) -



Die Polizei Wismar hat anlässlich des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerates in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein Flugbeschränkungsgebiet über der Stadt einrichten lassen.



Dieses gilt vom 01. Juni 2023, 14:00 Uhr bis zum 02. Juni 2023, 12:00 Uhr im Bereich der Hansestadt Wismar im Umkreis von zwei nautischen Seemeilen (siehe Kartenausschnitt). Der Einsatz von Drohnen im Stadtgebiet ist somit generell untersagt. Zuwiderhandlungen sind strafbar und können mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.

"Das Auftauchen jeglicher Flugmodelle und unbemannter Luftfahrtsysteme im beschränkten Gebiet löst sofortige polizeiliche Maßnahmen aus.", so der Einsatzleiter Polizeioberrat Daniel Schmidt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell