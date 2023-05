POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Plau am See (ots) -



Beim Sturz mit seinem Fahrrad zog sich ein 65-jähriger Mann am Donnerstagabend in Quetzin leichte Kopfverletzungen zu. Ein Atemalkoholtest beim Fahrradfahrer ergab einen Wert von 1,63 Promille. Eine Blutprobenentnahme bei dem 65-Jährigen wurde daraufhin veranlasst. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



