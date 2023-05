POL-LWL: Motorradfahrer weicht Katze aus und stürzt - Fahrer leicht verletzt

Lübz (ots) -



Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Lübz bei einem Abbiegevorgang einer Katze ausgewichen und dabei mit seinem Krad gestürzt. Der 34-Jährige zog sich bei dem Sturz auf der Landesstraße 17 leichte Verletzungen am Sprunggelenk und am Knie zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Darüber hinaus musste die Fahrbahn auf Grund auslaufender Betriebsstoffe durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell